В чем наше преимущество

Интернет пестрит объявлениями о продаже различных товаров, но можно ли доверять непроверенным продавцам? Многие требуют предоплату, у многих нет сертификата качества, да и просто – много мошенников или посредников.

Компания “ Твоя стройка” Харьков гарантирует высокое качество товаров и услуг:

у нас свой автопарк;

на все товары предоставляем сертификаты качества;

доставку производим в удобное клиенту время;

точный вес;

мы сотрудничаем напрямую с производителями, без посредников.

Низкая цена строительных материалов продиктована производителем, мы работаем на процент от продаж, в отличие от посредников или перекупщиков.

При отгрузке товаров производится двусторонний контроль загружаемых товаров, с одной стороны представитель производителя, с другой – наш специалист.

Очень важно при покупке быть уверенным в правильном весе. На глаз трудно определить, что в машине не хватает 100 кг песка или керамзита. Этим часто пользуются хитрые продавцы или водители, в ущерб потребителю. Часто перед началом работ производятся расчеты на предмет количества материалов. После недогруза, клиент вынужден нанимать грузовик, чтобы докупить 10 ведер керамзита или песка, который ему не догрузили, а это накладно. Ведь чем больше загрузить, тем дешевле доставка.

Поэтому – купить строительные материалы недорого и с доставкой выгодно у нас.

Перечень товаров

Наш ассортимент включает в себя основные строительные материалы, без которых не обходиться ни одна стройка или ремонтные работы:

карьерный песок;

кирпич;

бутовый камень;

цемент;

керамзит;

бой кирпича;

грунт;

ЖБ изделия, конструкции.

Заказать строительные материалы по цене производителя с доставкой выгодно и практично.

Услуги компании

Имея собственный автопарк спецтехники, мы предоставляем недорогую услугу по аренде данной техники по низкой цене:

аренда экскаватора;

аренда манипулятора;

аренда автокрана;

вывоз мусора.

В качестве дополнительных услуг, предлагаем:

работы по сносу зданий, домов, частично или полностью;

копка котлованов для различных нужд.

Мы предлагаем обширный перечень товаров и услуг. которые пользуются постоянным спросом у населения. Качество услуг и товаров знают многие, мы работаем на перспективу, мы дорожим имиджем компании.

Однажды качественно обслужив клиента, он обязательно придет еще раз и порекомендует своим друзьям, знакомым.