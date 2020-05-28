В чем наше преимущество
Интернет пестрит объявлениями о продаже различных товаров, но можно ли доверять непроверенным продавцам? Многие требуют предоплату, у многих нет сертификата качества, да и просто – много мошенников или посредников.
Компания “ Твоя стройка” Харьков гарантирует высокое качество товаров и услуг:
- у нас свой автопарк;
- на все товары предоставляем сертификаты качества;
- доставку производим в удобное клиенту время;
- точный вес;
- мы сотрудничаем напрямую с производителями, без посредников.
Низкая цена строительных материалов продиктована производителем, мы работаем на процент от продаж, в отличие от посредников или перекупщиков.
При отгрузке товаров производится двусторонний контроль загружаемых товаров, с одной стороны представитель производителя, с другой – наш специалист.
Очень важно при покупке быть уверенным в правильном весе. На глаз трудно определить, что в машине не хватает 100 кг песка или керамзита. Этим часто пользуются хитрые продавцы или водители, в ущерб потребителю. Часто перед началом работ производятся расчеты на предмет количества материалов. После недогруза, клиент вынужден нанимать грузовик, чтобы докупить 10 ведер керамзита или песка, который ему не догрузили, а это накладно. Ведь чем больше загрузить, тем дешевле доставка.
Поэтому – купить строительные материалы недорого и с доставкой выгодно у нас.
Перечень товаров
Наш ассортимент включает в себя основные строительные материалы, без которых не обходиться ни одна стройка или ремонтные работы:
- карьерный песок;
- кирпич;
- бутовый камень;
- цемент;
- керамзит;
- бой кирпича;
- грунт;
- ЖБ изделия, конструкции.
Заказать строительные материалы по цене производителя с доставкой выгодно и практично.
Услуги компании
Имея собственный автопарк спецтехники, мы предоставляем недорогую услугу по аренде данной техники по низкой цене:
- аренда экскаватора;
- аренда манипулятора;
- аренда автокрана;
- вывоз мусора.
В качестве дополнительных услуг, предлагаем:
- работы по сносу зданий, домов, частично или полностью;
- копка котлованов для различных нужд.
Мы предлагаем обширный перечень товаров и услуг. которые пользуются постоянным спросом у населения. Качество услуг и товаров знают многие, мы работаем на перспективу, мы дорожим имиджем компании.
Однажды качественно обслужив клиента, он обязательно придет еще раз и порекомендует своим друзьям, знакомым.