Стройматериалы в Харькове

Наша компания “Твоя стройка” предлагает самые востребованные строительные материалы купить в Харькове с доставкой. Мы обращаем ваше внимание, что цена доставки вас приятно удивит. В собственности компании свой грузовой автопарк, отсюда низкая цена услуги.

На рынке строительных материалов мы не новички, о нас знают многие. Мы располагаем большой базой клиентов, к нам идут, качеству товаров доверяют.

У нас вы можете выбрать самые качественные строительные товары с нашей доставкой. Некоторые виды можно купить в мешках, иногда это интересно заказчику при нехватке рабочего места.

Стройматериалы
Аренда техники

В чем наше преимущество

Интернет пестрит объявлениями о продаже различных товаров, но можно ли доверять непроверенным продавцам? Многие требуют предоплату, у многих нет сертификата качества, да и просто – много мошенников или посредников.

Компания “ Твоя стройка” Харьков гарантирует высокое качество товаров и услуг:

  • у нас свой автопарк;
  • на все товары предоставляем сертификаты качества;
  • доставку производим в удобное клиенту время;
  • точный вес;
  • мы сотрудничаем напрямую с производителями, без посредников.

Низкая цена строительных материалов продиктована производителем, мы работаем на процент от продаж, в отличие от посредников или перекупщиков.

При отгрузке товаров производится двусторонний контроль загружаемых товаров, с одной стороны представитель производителя, с другой – наш специалист. 

Очень важно при покупке быть уверенным в правильном весе. На глаз трудно определить, что в машине не хватает 100 кг песка или керамзита. Этим часто пользуются хитрые продавцы или водители, в ущерб потребителю. Часто перед началом работ производятся расчеты на предмет количества материалов. После недогруза, клиент вынужден нанимать грузовик, чтобы докупить 10 ведер керамзита или песка, который ему не догрузили, а это накладно. Ведь чем больше загрузить, тем дешевле доставка.

Поэтому – купить строительные материалы недорого и с доставкой выгодно у нас.

Перечень товаров

Наш ассортимент включает в себя основные строительные материалы, без которых не обходиться ни одна стройка или ремонтные работы:

  • карьерный песок;
  • кирпич;
  • бутовый камень;
  • цемент;
  • керамзит;
  • бой кирпича;
  • грунт;
  • ЖБ изделия, конструкции.

Заказать строительные материалы по цене  производителя с доставкой выгодно и практично.

Услуги компании

Имея собственный автопарк спецтехники, мы предоставляем недорогую услугу по аренде данной техники по низкой цене:

  • аренда экскаватора;
  • аренда манипулятора;
  • аренда автокрана;
  • вывоз мусора.

В качестве дополнительных услуг, предлагаем:

  • работы по сносу зданий, домов, частично или полностью;
  • копка котлованов для различных нужд.

Мы предлагаем обширный перечень товаров и услуг. которые пользуются постоянным спросом у населения. Качество услуг и товаров знают многие, мы работаем на перспективу, мы дорожим имиджем компании.

Однажды качественно обслужив клиента, он обязательно придет еще раз и порекомендует своим друзьям, знакомым.